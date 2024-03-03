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Гвардиола: Фоден - лучший игрок АПЛ в этом сезоне, он выигрывает матчи

Англичанин заслужил овации и похвалу от своего наставника.
Вчера, 23:19
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Манчестер Сити в феноменальном стиле разбил Манчестер Юнайтед (3:1) в рамках 27-го тура АПЛ.

Несмотря на то, что "горожане" уже на восьмой минуте оказались в роли отстающего, они сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Это стало возможным благодаря Филу Фодену, который оформил дубль. 

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После матча главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола отметил вклад вингера в успехи команды, назвав его лучшим игроком чемпионата.

"Фил Фоден - лучший игрок Премьер-лиги этого сезона. У него невероятная трудовая этика. Без разницы, на какой позиции он играет, он никогда не жалуется. И теперь он выигрывает матчи", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Фил Фоден принял участие в 40 матчах Манчестер Сити во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Пеп Гвардиола Фил Фоден

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