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Почеттино: Пусть лучше фаны критикуют меня, а не игроков

Наставник Челси защитил своих игроков.
Сегодня, 09:36
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о критике в сторону его подопечных.

По словам аргентинского специалиста, он готов принять удар на себя, для него это лучше.

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"Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли игроков. Я предпочитаю, чтобы меня обвиняли, а игроки были свободны на поле.

Я отдаю предпочтение себе, а не команде. Я отдаю предпочтение себе, я сильный.

Я уверен, что со временем мы изменим восприятие", - цитирует слова Маурисио итальянец Фабрицио Романо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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