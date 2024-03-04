Почеттино: Пусть лучше фаны критикуют меня, а не игроков
Наставник Челси защитил своих игроков.
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о критике в сторону его подопечных.
По словам аргентинского специалиста, он готов принять удар на себя, для него это лучше.
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"Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли игроков. Я предпочитаю, чтобы меня обвиняли, а игроки были свободны на поле.
Я отдаю предпочтение себе, а не команде. Я отдаю предпочтение себе, я сильный.
Я уверен, что со временем мы изменим восприятие", - цитирует слова Маурисио итальянец Фабрицио Романо.
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