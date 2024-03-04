Тухель - о завтрашней игре с Лацио: Мы попробуем играть более агрессивно

Наставник Баварии Томас Тухель провел пресс-конференцию накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио.

По словам немецкого специалиста, его команде нужно будет сыграть агрессивнее.

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"Нет, мы не были удивлены сильными сторонами и подходом Лацио. Будем стараться играть более агрессивно. Нам нужно больше уверенности. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок, как и в первом матче.

Их последние несколько игр [в чемпионате] не играют большой роли. Конечно, мы их видели и анализировали. Мы должны начать игру с храбростью и страстью и держать ее в течение 90 минут, чтобы оказать на них давление", - сказал Томас.

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