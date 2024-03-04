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Арбитр скандального матча Валенсия - Реал отстранен

Хесус Хиль Мансано получил временное наказание.
Сегодня, 16:47
Хесус Хиль Мансано / Getty Images
Хесус Хиль Мансано / Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле сыграла вничью с Реалом (2:2).

В последней атаке мадридский коллектив забил гол, однако за считанное мгновение главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток.

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Как сообщает Carrusel Deportivo, судья был отстранен на ближайшие матчи Ла Лиги из-за своих ошибок.

В турнирной таблице чемпионата Испании Реал идет на первом месте, опережаю идущую на втором месте Жирону на семь очков.

Ранее сообщалось, что в Реале верят, что судьи специально засуживают команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Мадрид

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