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Шеффилд - Арсенал 0:6: обзор матча и результат игры 04.03.2024

Зинченко, к сожалению, пропустил данный парад голов.
Вчера, 23:56
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

В понедельник, 4 марта, состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором Шеффилд Юнайтед принимал Арсенал. Матч завершился победой гостевой команды со счетом 6:0.

Разгром хозяев начался уже на шестой минуте игры. Хавбек Мартин Эдегор точным ударом вывел лондонцев вперед. Разница в силе между коллективами была видна невооруженным глазом, и "канониры" ринулись в атаку с большим энтузиазмом, ведя к 25-й минуте уже в четыре мяча!

ФК Арсенал
ФК Арсенал / Источник: Getty Images

Шеффилд даже не пытался идти в атаку, ведь подопечные Микеля Артеты банально перекрыли все зоны, не выпуская оппонентов даже за центр поля.

В итоге, голевая феерия продолжалась до 58-й минуты, когда Бен Уайт вколотил в ворота хозяев шестой гол, на чем лондонцы успокоились и в легком темпе завершили встречу, не став бить рекорд АПЛ по забитым мячам.

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Отметим, в данной игре не смог принять участие украинский защитник Арсенала Александр Зинченко, который все еще восстанавливается после травмы.

Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал 27-го тура АПЛ

Шеффилд - Арсенал 0:6      
Голы: Эдегор, 5, Богл, 13 автогол, Мартинелли, 15, Хавертц, 25, Райс, 39, Уайт, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 2.14
Владение мячом: 19% - 81%
Удары: 4 - 23
Удары в створ: 0 - 10
Фолы: 9 - 4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ Шеффилд Юнайтед

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