В Барселоне крайне обеспокоены очередной травмой Педри

Каталонцы считали, что справились с мышечными проблемами игрока.

Полузащитник Барселоны Педри получил травму четырехглавой мышцы правой ноги в матче с Атлетиком и был заменен на 45-й минуте.

Это уже третий случай травмы Педри за сезон, вызвавший беспокойство как у игрока, так и у медицинского персонала.

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Медицинский персонал предпринял максимальные усилия, чтобы избежать повторения травмы. В настоящее время нет точной информации о дате возвращения Педри на поле.

По данным As, клуб надеется, что игрок сможет вернуться в течение 1,5 месяцев, но признает, что травма не предсказуема, поэтому не может утверждать конкретные сроки.

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