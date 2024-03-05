iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Барселоне крайне обеспокоены очередной травмой Педри

Каталонцы считали, что справились с мышечными проблемами игрока.
Сегодня, 20:51
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Полузащитник Барселоны Педри получил травму четырехглавой мышцы правой ноги в матче с Атлетиком и был заменен на 45-й минуте.

Это уже третий случай травмы Педри за сезон, вызвавший беспокойство как у игрока, так и у медицинского персонала.

Читай также: Пике выступил с публичной критикой в адрес руководства Барселоны

Медицинский персонал предпринял максимальные усилия, чтобы избежать повторения травмы. В настоящее время нет точной информации о дате возвращения Педри на поле.

По данным As, клуб надеется, что игрок сможет вернуться в течение 1,5 месяцев, но признает, что травма не предсказуема, поэтому не может утверждать конкретные сроки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Педри

Статьи по теме

В Барселоне определились с кандидатурой нового тренера В Барселоне определились с кандидатурой нового тренера
Пике выступил с публичной критикой в адрес руководства Барселоны Пике выступил с публичной критикой в адрес руководства Барселоны
Педри и де Йонг пропустят долговременный срок из-за травм Педри и де Йонг пропустят долговременный срок из-за травм
Один из лидеров Барселоны обвинил команду в недостатке амбициозности Один из лидеров Барселоны обвинил команду в недостатке амбициозности
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:45
Леау: Футбол сегодня - это просто статистика. И мне это не нравится
Европа22:25
Эшворт определил главную цель для Манчестер Юнайтед
ММА22:25
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа22:18
В Барселоне определились с кандидатурой нового тренера
Европа21:55
"Больше страданий, чем счастья": Анчелотти оценил работу в Реале
Европа21:37
Netflix за семизначную сумму купил права на сериал о команде АПЛ
Европа21:21
Санчес определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Европа21:12
Середняк АПЛ готов установить трансферный рекорд, продав свою звезду
Европа20:51
В Барселоне крайне обеспокоены очередной травмой Педри
Европа20:35
Идею Суперлиги поддерживают 72% болельщиков - Kicker
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK