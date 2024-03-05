В Барселоне определились с кандидатурой нового тренера

Барселона рассматривает главного тренера Спортинга Рубена Аморима как потенциального преемника Хави. Об этом сообщает Independent.

Испанский клуб находится в продвинутой стадии переговоров с Аморимом, в то время как другие европейские клубы отстают в этом вопросе.

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Португалец является самым привлекательным кандидатом для Барселоны после Хаби Алонсо из Байера, однако каталонский клуб не уверен, что сможет конкурировать за него с Баварией и Ливерпулем.

Напомним, после 24-х туров чемпионата Португалии Спортинг Аморима занимает первое место, набрав 59 балло.

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