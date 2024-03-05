iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Леау: Футбол сегодня - это просто статистика. И мне это не нравится

Лидер Милана в первую очередь хочет получать удовольствие от игры.
Вчера, 22:45
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Рафаэль Леау признался, что не в восторге от современного футбола.

Все акцентируют внимание на цифрах, статистика стала важнее красивого футбола, однако лидер Милана остается верен себе.

"Да, это правда, я люблю красивые голы. Конечно, я хотел бы забивать как можно больше. Но я отдаю голевые передачи, играю, я разносторонний.

Футбол сегодня – это просто статистика, цифры. И мне это не нравится. Футбол – это магия, радость. Меня злит, что люди думают только о цифрах. Если ты плохо играешь, но потом забиваешь, все говорят "вау".

Я не такой. Потому что люди должны получать удовольствие. Поэтому я тоже должен получать удовольствие. Я за красоту, эстетику. В футболе, моде и музыке. Как и в любви", – приводит слова португальца Corriere della Sera.

Ранее также Карло Анчелотти оценил свою работу в Реале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рафаэль леау

Статьи по теме

Леау определился со своим будущим - назвал свою команду Леау определился со своим будущим - назвал свою команду
В Милане определились с суммой, за которую готовы продать Леау В Милане определились с суммой, за которую готовы продать Леау
Леау: Я могу достичь уровня Роналду и Мбаппе Леау: Я могу достичь уровня Роналду и Мбаппе
Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:27
Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио
Лига Чемпионов00:25
Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов по "сухим" матчам
Европа00:11
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Лига Чемпионов00:06
Лига чемпионов: Бавария и ПСЖ - первые четвертьфиналисты
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Кейн и компания буквально уничтожили Лацио в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
Лига Чемпионов23:55
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть Реал Сосьедад и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бокс23:23
"Только в мечтах Джошуа": Фьюри оценил прогноз Энтони на свой бой с Усиком
Европа23:18
Хавбек Челси объяснил свой плохой старт психологическими проблемами
ММА22:53
Макгрегор объявил сразу о двух своих боях в 2024 году
Европа22:45
Леау: Футбол сегодня - это просто статистика. И мне это не нравится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK