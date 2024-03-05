Леау: Футбол сегодня - это просто статистика. И мне это не нравится
Рафаэль Леау признался, что не в восторге от современного футбола.
Все акцентируют внимание на цифрах, статистика стала важнее красивого футбола, однако лидер Милана остается верен себе.
"Да, это правда, я люблю красивые голы. Конечно, я хотел бы забивать как можно больше. Но я отдаю голевые передачи, играю, я разносторонний.
Футбол сегодня – это просто статистика, цифры. И мне это не нравится. Футбол – это магия, радость. Меня злит, что люди думают только о цифрах. Если ты плохо играешь, но потом забиваешь, все говорят "вау".
Я не такой. Потому что люди должны получать удовольствие. Поэтому я тоже должен получать удовольствие. Я за красоту, эстетику. В футболе, моде и музыке. Как и в любви", – приводит слова португальца Corriere della Sera.
Ранее также Карло Анчелотти оценил свою работу в Реале.
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