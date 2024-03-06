Рядом со стадионом английского клуба возник крупный пожар

Проведение ближайшего поединка Саутгемптона против Престона под вопросом.

Сегодня, 6 марта, английский Саутгемптон в рамках Чемпионшипа должен сыграть с Престоном, но поединок могут перенести.

Как сообщает BBC, возле стадиона "святых" Сент-Меррис возник большой пожар в результате которого работники арены были вынуждены эвакуироваться.

Читай также: "Вы не видите того, что мы делаем на тренировках": Хавбек Челси поддержал Почеттино

Отмечается, что пожарно-спасательная служба графства Хэмпшир призвала людей, живущих рядом с промзоной закрыть окна своих домов и не выходить на улицу.

Также пока есть информация об одном пострадавшем. Футбольная лига Англии пристально следит за ходом событий и еще не приняла решение о проведении или переносе матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!