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Рядом со стадионом английского клуба возник крупный пожар

Проведение ближайшего поединка Саутгемптона против Престона под вопросом.
Сегодня, 18:12
Сент-Меррис Стедиум / Getty Images
Сент-Меррис Стедиум / Getty Images

Сегодня, 6 марта, английский Саутгемптон в рамках Чемпионшипа должен сыграть с Престоном, но поединок могут перенести.

Как сообщает BBC, возле стадиона "святых" Сент-Меррис возник большой пожар в результате которого работники арены были вынуждены эвакуироваться.

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Отмечается, что пожарно-спасательная служба графства Хэмпшир призвала людей, живущих рядом с промзоной закрыть окна своих домов и не выходить на улицу.

Также пока есть информация об одном пострадавшем. Футбольная лига Англии пристально следит за ходом событий и еще не приняла решение о проведении или переносе матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон

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