Стали известны новые сроки восстановления Педри

Хавбек Барселоны Педри получил повреждение в матче с Атлетиком, но оно оказалось менее серьезным, чем думалось.

У 21-летнего испанца нет рецидива травмы, и, возможно, он вернется на поле раньше, чем ожидалось.

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По данным RAC1, Педри, скорее всего, сможет принять участие в матче против Реала, который состоится 21 апреля.

В этом сезоне испанец забил два гола и отдал четыре ассиста в 24 матчах во всех турнирах.

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