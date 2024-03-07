ПСЖ и Ливерпуль составят Ман Сити конкуренцию за лидера Порту

Также в услугах игрока заинтересована Боруссия Дортмунд.

На полузащитника и одного из лидеров португальского Порту Алана Варелу появился еще ряд претендентов.

Как сообщает издание Foot Mercato, в услугах аргентинца заинтересованы Ливерпуль, ПСЖ и Боруссия Дортмунд. "Драконы" намерены выручить за футболиста 70 млн евро, что равно его клаусуле.

Отмечается, что определенный процент с продажи пойдет в Бока Хуниорс, за которую ранее выступал 22-летний опорный хавбек.

Напомним, ранее сообщалось, что Варелу хочет приобрести Ман Сити.

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