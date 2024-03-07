Канселу вряд ли останется в Барселоне на следующий сезон

Крайне маловероятно, что Жоау Канселу сможет сыграть в следующем сезоне за Барселону, пишет Diario Sport.

Дело в том, что Манчестер Сити решил полностью продать защитника летом, выручив за него около 40 млн евро.

Барселона не может позволить себе такую сумму, все имеющиеся ресурсы будут направлены на покупку центрального полузащитника и правого фуллбека.

Тем не менее каталонцы хотели сохранить Канселу в составе и предложат Сити продлить аренду. А на это "горожане" вряд ли пойдут.

Тем более, что к португальцу есть конкретный интерес со стороны ряда клубов АПЛ и Саудовской Аравии.

Ранее также сообщалось, что Барселона отказалась выкупать часть прав на Жоау Феликса.

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