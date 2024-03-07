iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Канселу вряд ли останется в Барселоне на следующий сезон

Манчестер Сити намерен продать игрока.
Сегодня, 17:02
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Крайне маловероятно, что Жоау Канселу сможет сыграть в следующем сезоне за Барселону, пишет Diario Sport.

Дело в том, что Манчестер Сити решил полностью продать защитника летом, выручив за него около 40 млн евро.

Барселона не может позволить себе такую сумму, все имеющиеся ресурсы будут направлены на покупку центрального полузащитника и правого фуллбека.

Тем не менее каталонцы хотели сохранить Канселу в составе и предложат Сити продлить аренду. А на это "горожане" вряд ли пойдут.

Тем более, что к португальцу есть конкретный интерес со стороны ряда клубов АПЛ и Саудовской Аравии.

Ранее также сообщалось, что Барселона отказалась выкупать часть прав на Жоау Феликса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жоау Канселу

Статьи по теме

Португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне Португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне
Манчестер Сити не собирается менять Канселу на защитника Барселоны Манчестер Сити не собирается менять Канселу на защитника Барселоны
Новичок Барселоны высказался об адаптации в клубе Новичок Барселоны высказался об адаптации в клубе
Манчестер Сити выставил ценник на Канселу Манчестер Сити выставил ценник на Канселу
Помочь журналистам

Видео

Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген
Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 118:56
Ред Булл отстранил сотрудницу, которая обвинила Хорнера в неподобающем поведении
Другие страны18:55
Стал соседом Месси. Суарес купил дом за 11,5 миллионов долларов
НБА18:35
Игрок Оклахомы потерял сознание во время матча с Портлендом
Европа18:32
С клуба, который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, могут снять очки
Бокс18:23
Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Евро-202418:00
Ребров объявляет состав сборной Украины на матчи плей-офф Евро-2024: онлайн-трансляция
НБА17:59
Сезон окончен? Таунс вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мениска
Европа17:55
Холанд дерзко прокомментировал слова Трента о "ценности трофеев Ман Сити"
Бокс17:44
Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою
Украина17:33
Заря добыла уверенную победу над Минаем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK