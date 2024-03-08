Возвращение в Челси - приоритет для Тухеля

Если стать новым-старым тренером "синих" не получится, то немец рассмотрит альтернативы.

Немецкий специалист Томас Тухель определился с желаемым продолжением карьеры.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, пока что тренер Баварии надеется, что его бывший клуб Челси уволит Маурисио Почеттино и обратится к его услугам.

Возвращение к "синим" - приоритет для Томаса, но если этого не произойдет, то он рассмотрит альтернативы, в частности его планом Б является должность тренера в Барселоне, которая точно освободится летом после того, как Хави перестанет исполнять свои обязанности, что уже было объявлено самим испанцем.

Напомним, ранее сообщалось, что Тухель сломал палец на ноге во время мотивационной речи.

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