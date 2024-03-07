Тухель пропустил несколько тренировок Баварии

Нет, тренер не готовится к увольнению, просто он сломал палец на ноге.

Главный тренер Баварии Томас Тухель пропустил несколько тренировок своей команды.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, 50-летний наставник отсутствовал на тренировочных занятиях "ротен" 6 и 7 марта.

По информации источника, это связано с определенными проблемами у тренера - Тухель сломал большой палец на ноге во время общения с игроками до матча Лиги чемпионов против Лацио. По этой причине он не смог присутствовать на тренировках.

Читай также: Рекорд живет: Байер в добавленное время ушел от поражения Карабаху

Ожидается, что немец вернется к своим обязанностям в пятницу, 8 марта, а также будет на скамейке во время матча Бундеслиги против Майнца в субботу, 9 марта.

Напомним, что Бавария смогла разгромить Лацио, за счет чего немецкий клуб выиграл противостояние и путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!