iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тухель пропустил несколько тренировок Баварии

Нет, тренер не готовится к увольнению, просто он сломал палец на ноге.
Вчера, 22:00
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель пропустил несколько тренировок своей команды.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, 50-летний наставник отсутствовал на тренировочных занятиях "ротен" 6 и 7 марта.

По информации источника, это связано с определенными проблемами у тренера - Тухель сломал большой палец на ноге во время общения с игроками до матча Лиги чемпионов против Лацио. По этой причине он не смог присутствовать на тренировках.

Читай также: Рекорд живет: Байер в добавленное время ушел от поражения Карабаху

Ожидается, что немец вернется к своим обязанностям в пятницу, 8 марта, а также будет на скамейке во время матча Бундеслиги против Майнца в субботу, 9 марта.

Напомним, что Бавария смогла разгромить Лацио, за счет чего немецкий клуб выиграл противостояние и путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Бавария намерена удержать своего звездного юниора Бавария намерена удержать своего звездного юниора
Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио
Кейн и компания буквально уничтожили Лацио в ответном матче 1/8 финала ЛЧ Кейн и компания буквально уничтожили Лацио в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
Бавария опровергла информацию о ведении переговоров с Алонсо Бавария опровергла информацию о ведении переговоров с Алонсо
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:20
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига Европы00:11
Лига Европы-2023/24: победы Ливерпуля, Милана и Ромы, Байер и Бенфика спаслись от поражений
Лига конференций00:05
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, победы Фиорентины и Динамо Загреб
Лига Европы00:03
Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Бенфика с Трубиным в голевом матче ушла от поражения от Рейнджерса
Киберспорт23:43
Monte сыграют против Imperial
Бокс23:40
Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа
НБА23:36
Третий игрок стартового состава Кливленда выбыл из строя
Киберспорт23:26
BLAST Premier Spring Showdown: Liquid сенсационно вылетели от португальцев, OG выбили Complexity
Бокс23:15
Гвоздик сравнил Бенавидеса и Бетербиева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK