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Болонья - Интер 0:1: обзор матча и результат игры 09.03.2024

"Нерадзурри" добыли очередную победу.
Сегодня, 21:13
Болонья - Интер / Getty Images
Болонья - Интер / Getty Images

В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Серии А Болонья принимала Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник "нерадзурри" Янн Бисек. Немецкий футболист отличился на 37-й минуте игры.

Источник: Getty Images

После 28 туров Серии А Болонья занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 балл.

В свою очередь Интер идет на первой строчке, опережая ближайшее преследователя на 18 очков.

Статистика матча Болонья - Интер 28-го тура Серии А

Болонья - Интер 0:1
Гол: Бисек, 37

Ожидаемые голы (xG): 0.68 - 0.82
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 17 - 12

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер болонья Серия А

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