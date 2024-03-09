Болонья - Интер 0:1: обзор матча и результат игры 09.03.2024

В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Серии А Болонья принимала Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник "нерадзурри" Янн Бисек. Немецкий футболист отличился на 37-й минуте игры.

Источник: Getty Images

После 28 туров Серии А Болонья занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 балл.

В свою очередь Интер идет на первой строчке, опережая ближайшее преследователя на 18 очков.

Статистика матча Болонья - Интер 28-го тура Серии А

Болонья - Интер 0:1

Гол: Бисек, 37

Ожидаемые голы (xG): 0.68 - 0.82

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 17 - 12

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