Болонья - Интер 0:1: обзор матча и результат игры 09.03.2024
"Нерадзурри" добыли очередную победу.
В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Серии А Болонья принимала Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил защитник "нерадзурри" Янн Бисек. Немецкий футболист отличился на 37-й минуте игры.
После 28 туров Серии А Болонья занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 балл.
В свою очередь Интер идет на первой строчке, опережая ближайшее преследователя на 18 очков.
Статистика матча Болонья - Интер 28-го тура Серии А
Болонья - Интер 0:1
Гол: Бисек, 37
Ожидаемые голы (xG): 0.68 - 0.82
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 17 - 12
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