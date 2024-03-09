Вердер - Боруссия Дортмунд 1:2: обзор матча и результат игры 09.03.2024
В субботу, 9 марта, в Бремене на Везерштадионе состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный Вердер принимал дортмундскую Боруссию.
Несмотря на малое количество моментов со стороны обеих команд, гости провели практически идеальный первый тайм.
На 21-й минуте "шмели" вышли вперед благодаря голу Дониелла Малена, после чего Джейдон Санчо удвоил преимущество своей команды.
Но тайм получился "практически идеальным", потому что уже в добавленное время с поля был удален Марсель Забитцер - хавбек в центре поля наступил на ахилл соперника.
Имея численное превосходство, бременцы смогли забить лишь один гол: на 70-й минуте Джастин Нджинма сократил отставание хозяев поля в счете.
Но даже в таком состоянии команда Эдина Терзича играла на равных с соперником и имела шансы увеличить отрыв.
В итоге матч завершился победой Боруссии, которая вернулась на свое четвертое место. Вердер остался девятым, имея в активе 30 очков.
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Статистика матча Вердер - Боруссия Дортмунд 25-го тура Бундеслиги
Вердер - Боруссия Дортмунд 1:2
Голы: Нджинма, 70 - Мален, 21, Санчо, 38.
Ожидаемые голы (xG): 1,31 - 0,97
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 6 - 8
Вердер: Цеттерер - Малатини (Велькович, 65), Штарк (Альверо, 83), Юнг - Вайзер, Линен, Агу (Биттенкур, 79), Шмид (Вольтемаде, 84), Стаге (Ковнацки, 65) - Дукш, Нджинма.
Боруссия Дортмунд: Кобель - Риерсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен (Бенсебаини, 84) - Забитцер, Джан, Санчо (Нмеча, 74), Брандт (Адейеми, 65), Мален (Хуммельс, 46) - Фуллькруг (Озчан, 65).
Предупреждения: Шмид - Шлоттербек, Адейеми.
Удаление: Забитцер, 45+1 (Боруссия Дортмунд, грубая игра).
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