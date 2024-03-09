Дженоа - Монца 2:3: обзор матча и результат игры 09.03.2024

"Грифоны" были близки к камбэку, но пропустили в концовке.

В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Серии А Дженоа принимала Монцу. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

В первой половине игры Монца доминировала на поле, сумев забить сразу два гола в первые 18 минут игры, поставив хозяев в крайне сложное положение.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры Дженоа сумела отыграть два мяча, кинувшись всей командой в атаку, однако данное тактическое решение ослабило оборону, что и позволило Монце победить.

Отметим, украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский провел на поле всего 45 минут, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Дженоа - Монца 28-го тура Серии А

Дженоа - Монца 2:3

Голы: Гудмундссон, 52, Витинья, 68 - Пессина, 8, Дани Мота, 18, Мальдини, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.99 - 1.72

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 22 - 9

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 10 - 9

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