Байер - Вольфсбург 2:0 обзор матча и результат игры 10.03.2024
В воскресенье, 10 марта, в рамках 25-го тура Бундеслиги Байер принимал Вольфсбург. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Ключевой эпизод всей игры случился на 28-й минуте встречи, когда защитник "волков" Мориц Енц и заработал вторую желтую карточку, которая оставила его команду в меньшинстве.
При этом, в данной игре было забито всего два мяча. "Фармацевты" одержали победу благодаря голам хавбеков Нейтана Теллы и Флориана Виртца.
Таким образом, после 25 туров Бундеслиги Байер занимает первое место с 67-ю баллами, а Вольфсбург идет на 13-й строчке, набрав 25 очков.
Статистика матча Байер - Вольфсбург 25-го тура Бундеслиги
Байер - Вольфсбург 2:0
Голы: Телла, 37, Виртц, 86
Ожидаемые голы (xG): 2.26 - 0.12
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 19 - 2
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 6 - 7
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