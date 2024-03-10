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Байер - Вольфсбург 2:0 обзор матча и результат игры 10.03.2024

"Фармацевты" добыли очередную победу в рамках чемпионата Германии.
Вчера, 22:22
ФК Байер / Getty Images
ФК Байер / Getty Images

В воскресенье, 10 марта, в рамках 25-го тура Бундеслиги Байер принимал Вольфсбург. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Ключевой эпизод всей игры случился на 28-й минуте встречи, когда защитник "волков" Мориц Енц и заработал вторую желтую карточку, которая оставила его команду в меньшинстве.

Источник: Getty Images

При этом, в данной игре было забито всего два мяча. "Фармацевты" одержали победу благодаря голам хавбеков Нейтана Теллы и Флориана Виртца.

Таким образом, после 25 туров Бундеслиги Байер занимает первое место с 67-ю баллами, а Вольфсбург идет на 13-й строчке, набрав 25 очков.

Статистика матча Байер - Вольфсбург 25-го тура Бундеслиги

Байер - Вольфсбург 2:0
Голы: Телла, 37, Виртц, 86

Ожидаемые голы (xG): 2.26 - 0.12
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 19 - 2
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 6 - 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига байер вольфсбург

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