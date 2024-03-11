Де Брюйне в матче против Ливерпуля установил личный антирекорд
Хавбек Ман Сити Кевин де Брюйне провел против Ливерпуля не лучший свой поединок, что подтверждают статистические показатели.
Как сообщает ESPN FC, бельгиец сделал лишь 50% из своих пасов в атакующую треть поля. То есть, только 12 из его 24 передач было на половину поля "красных".
Читай также: Гвардиола: Хорошо, что Де Брюйне был зол на меня из-за своей замены
Отмечается, что это является худшим показателем во всех матчах де Брюйне, где он играл в старте в чемпионате Англии. Несмотря на это, Кевин сумел отдать ассист на Джона Стоунса, который отличился после подачи углового.
Стоит сказать, что порталы WhoScored и SofaScore оценили игру полузащитника в 7.3 и 7.4 балла соответственно, что является довольно таки высокой оценкой по сравнению с игроками обеих команд.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!