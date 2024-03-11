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Де Брюйне в матче против Ливерпуля установил личный антирекорд

"Красным" удалось сдержать бельгийца.
Сегодня, 14:15
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Хавбек Ман Сити Кевин де Брюйне провел против Ливерпуля не лучший свой поединок, что подтверждают статистические показатели.

Как сообщает ESPN FC, бельгиец сделал лишь 50% из своих пасов в атакующую треть поля. То есть, только 12 из его 24 передач было на половину поля "красных".

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Отмечается, что это является худшим показателем во всех матчах де Брюйне, где он играл в старте в чемпионате Англии. Несмотря на это, Кевин сумел отдать ассист на Джона Стоунса, который отличился после подачи углового.

Стоит сказать, что порталы WhoScored и SofaScore оценили игру полузащитника в 7.3 и 7.4 балла соответственно, что является довольно таки высокой оценкой по сравнению с игроками обеих команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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