Канселу выступил с заявлением касаемо своего будущего

Защитник Барселоны Жоау Канселу высказался о своем будущем в клубе.

"Я еще ничего не знаю, но мне бы хотелось остаться. Я рос на Барселоне Роналдиньо. Он мой кумир".

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"Я с гордостью ношу эту футболку, и других клубов, в которые я мог бы перейти нет, верно?" – сказал португалец в интервью Manchester Evening News.

Напомним, права на игрока принадлежат Манчестер Сити. По окончании сезона Канселу обязан будет вернуться в Англию.

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