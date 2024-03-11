Челси - Ньюкасл 3:2 обзор матча и результат игры 11.03.2024

Лондонцы в яркой игре добыли три очка.

В понедельник, 11 марта, в рамках 28-го тура АПЛ Челси принимал Ньюкасл. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В первом тайме команды обменялись голами. Николас Джексон вывел свою команду вперед, а Александр Исак возобновил паритет на табло.

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Во второй половине игры лондонцы вышли вперед благодаря усилиям Коула Палмера, который отличился очередным забитым мячом в этом сезоне, однако далее на поле вышла Михаил Мудрик и сотворил нечто нереальное.

Источник: Getty Images

Украинец принял мяч на подступах штрафной площади соперника и, изящно обведя защитника, вышел 1 на 1 с голкипером, которого также обыграл и отправил мяч в пустые ворота.

Гости сумели ответить в концовке голом Джейкоба Мерфи, однако на глобальное положение дел это уже никак не повлияло.

Статистика матча Челси - Ньюкасл 28-го тура АПЛ

Челси - Ньюкасл 3:2

Голы: Джексон, 6, Палмер, 58, Мудрик, 76 - Исак, 43, Мерфи, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.67 - 0.83

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 12 - 7

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