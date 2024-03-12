Экс-форвард МЮ уверен, что Клопп вернется в Ливерпуль
Бывший форвард Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк убежден, что Юрген Клопп вскоре вернется в Ливерпуль.
Напомним, что немецкий наставник оставит "красных" этим летом после девяти лет в клубе. По словам самого Клоппа, он просто устал.
Однако Дуайт Йорк считает, что немец вернется, ведь настолько крутых тренеров не так много сейчас.
"Хочу сделать смелое заявление. Думаю, Клопп вернется в Ливерпуль через год или два. У меня хитрое предчувствие, что он сделает именно так.
Не буду заходить далеко, просто у меня такое ощущение, когда видишь качество нынешних тренеров… Думаю, мастеровитых не так много", – цитирует экс-форварда Манчестер Юнайтед Liverpool Echo.
Ранее также легенда Ливерпуля оценил гол Мудрика.
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