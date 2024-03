Ювентус получил путевку на Клубный чемпионат мира-2025

Ювентус получил право выступить на Клубном чемпионате мира 2025 года.

"Бьянконери" вышли на международный турнир вследствие вылета из Лиги чемпионов Наполи, который накануне в ответном матче 1/8 финала потерпел поражение 1:3 от Барселоны.

После прекращения выступлений в ЛЧ неаполитанский клуб потерял математические шансы обойти туринцев в клубном рейтинге.

Ювентус стал десятой европейской командой, которая сыграет на Клубном чемпионате мира. Ранее место на турнире себе обеспечили Челси, Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Интер, Порту, Бенфика и Боруссия Дортмунд.

Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!



As a result of @sscnapoli's elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe's ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh