Барселона - Наполи 3:1: обзор матча и результат игры 12.03.2024

Команды выдали интересный поединок, но победить в нем мог только один.

Во вторник, 12 марта, в Каталонии состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Наполи приехал в гости к Барселоне.

В первой игре команды расписали мировую 1:1, а потому в плане результата ни у кого не было преимущества.

Хозяева поля достаточно активно начали встречу и уже к 17-й минуте они дважды расписались в воротах Алекса Мерета.

На 15-й минуте Ламин Ямаль с фланга покотил мяч на 11 метров, где Фермин Лопес ударом в касание поразил левый угол ворот. А спустя пару минут Рафинья пробил в штангу, но Жоау Канселу оказался первым на добивании.

Источник: Getty Images

В середине первого тайма гости вернулись в игру, когда Амир Ррахмани подключился к атаке и замкнул передачу Маттео Политано.

Матч был достаточно равным, но чем ближе был финальный свисток, тем больше моментов создавали "сине-гранатовые". И за семь минут до конца основного времени они все же закрыли вопрос о победителе противостояния.

Серхи Роберто обыгрался с Илкаем Гюндоганом, ворвался в штрафную и отдал передачу на Роберта Левандовски, которому оставалось лишь не промахнуться по пустой части ворот.

Партенопейцы попытались сократить отставание в счете, но он так и не изменился.

В итоге Барселона добыла заслуженную победу и место в четвертьфинале турнира. Наполи же остается лишь бороться в чемпионате Италии за место в еврокубковой зоне.

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Статистика матча Барселона - Наполи 1/8 финала Лиги чемпионов

Барселона - Наполи 3:1 (первый матч 1:1)

Голы: Лопес, 15, Канселу, 17, Левандовски, 83 - Ррахмани, 30.

Ожидаемые голы (xG): 2,81 - 1,01

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 23 - 15

Удары в створ: 10 - 5

Фолы: 7 - 16

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Лопес (Роберто, 60), Кристенсен (Ромеу, 60), Гюндоган - Ямаль, Левандовски, Рафинья (Феликс, 81).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи (Оливера, 64) - Ангисса, Лоботка, Траоре (Распадори, 78) - Политано (Линдстрем, 64), Осимхен, Кварацхелия (Нгонге, 90+2).

Предупреждения: Кристенсен, Ямаль - Жезус, Траоре, Оливера.

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