Вице-президент Барселоны подал в оставку

Один из руководителей клуба покинул стан каталонцев.

Вице-президент Барселоны Эдуар Ромеу покинул свою должность.

Клуб объявил, что Ромеу подал в отставку, пояснив, что это связано с его невозможностью полностью посвятить себя работе.

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Президент клуба Жоан Лапорта принял отставку и выразил благодарность Ромеу за его работу, особенно за разработку и внедрение технико-экономического плана, который помог улучшить финансовое положение Барселоны.

Ожидается, что подробности ухода Ромеу из клуба будут объявлены в ближайшее время. Эдуар занимал позицию вице-президента с весны 2021 года.

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