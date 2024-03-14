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Вице-президент Барселоны подал в оставку

Один из руководителей клуба покинул стан каталонцев.
Сегодня, 18:21
Эдуар Ромеу / Getty Images
Эдуар Ромеу / Getty Images

Вице-президент Барселоны Эдуар Ромеу покинул свою должность.

Клуб объявил, что Ромеу подал в отставку, пояснив, что это связано с его невозможностью полностью посвятить себя работе.

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Президент клуба Жоан Лапорта принял отставку и выразил благодарность Ромеу за его работу, особенно за разработку и внедрение технико-экономического плана, который помог улучшить финансовое положение Барселоны.

Ожидается, что подробности ухода Ромеу из клуба будут объявлены в ближайшее время. Эдуар занимал позицию вице-президента с весны 2021 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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