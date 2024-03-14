Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа
Аргентинская модель порадует фанатов очередным треком.
Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала тизер нового клипа.
Ванда Нара показала в Инстаграме фрагмент из видеоряда трека "Money".
Напомним, на счету у аргентинской модели уже два клипа на песни "Bad Bitch" и "O Bicho Vai Pegar".
Данные клипы набрали в совокупности более семи миллионов просторов и 130-ти тысяч лайков.
Ранее сообщалось, что Ванда устроила горячую фотосессию в футболке Икарди.
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