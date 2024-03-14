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Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа

Аргентинская модель порадует фанатов очередным треком.
Сегодня, 19:25
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала тизер нового клипа.

Ванда Нара показала в Инстаграме фрагмент из видеоряда трека "Money".

Напомним, на счету у аргентинской модели уже два клипа на песни "Bad Bitch" и "O Bicho Vai Pegar".

Данные клипы набрали в совокупности более семи миллионов просторов и 130-ти тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Ванда устроила горячую фотосессию в футболке Икарди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыка Ванда Нара

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