Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала тизер нового клипа.

Ванда Нара показала в Инстаграме фрагмент из видеоряда трека "Money".

Напомним, на счету у аргентинской модели уже два клипа на песни "Bad Bitch" и "O Bicho Vai Pegar".

Данные клипы набрали в совокупности более семи миллионов просторов и 130-ти тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Ванда устроила горячую фотосессию в футболке Икарди.

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