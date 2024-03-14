Мудрик - о голе в ворота Ньюкасла: Один из лучших моментов в Челси

Вингер Челси Михаил Мудрик высказался о голе в ворота Ньюкасла (3:2).

"Я почувствовал невероятный рев толпы. Это был один из моих лучших моментов в Челси. У меня были мурашки по коже", - сказал украинский футболист в интервью пресс-службе клуба.

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Напомним, Михаил вышел на после в матче с Ньюкаслом вышел на замену на 71-й минуте, а уже 76-й отличился забитым мячом.

В текущем сезоне на счету Мудрика четыре гола и два ассиста в 21 матче АПЛ.

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