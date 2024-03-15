Забарный установил рекорд для украинцев в АПЛ

Центрбек стал самым молодым автором гола среди своих соотечественников в элитном дивизионе Англии.

В рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии Борнмут одолел Лутон в сумасшедшем матче с дебютным голом Ильи Забарного в АПЛ.

Как сообщает пресс-служба "вишен", этот мяч стал рекордным. Забарный стал самым молодым автором гола среди украинцев в чемпионате Англии.

Илье удалось отличиться забитым мячом в возрасте 21 года 6 месяцев и 13 дней. Таким образом, защитник опередил Михаила Мудрика, забившего в ворота Фулхэма в возрасте 22 лет 8 месяцев и 28 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут митко оценил гол Забарного.

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