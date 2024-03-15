Ливерпуль следит за двумя игроками немецкого гранда

Майкл Эдвардс уже определил ключевые трансферные цели Ливерпуля на будущее лето, пишет teamtalk.

В первую очередь "красных" интересует 21-летний Джамал Мусиала. Немец считается одним из самых перспективных игроков Европы, и не только Ливерпуль заинтересован в его услугах.

Текущуее соглашение Мусиалы рассчитано до 2026 года, однако есть информация, что игрок не хочет продлевать контракт из-за внутренних проблем в клубе.

Бавария оценивает игрока в 100 млн фунтов, однако приложит все усилия, чтобы сохранить игрока в это трансферное окно. Хавбек также очень симпатичен Гвардиоле.

Второй же целью Ливерпуля является партнер Мусиалы Йозуа Киммих, чье будущее на Альянц Арене остается туманным.

Ранее также сообщалось, что Салах точно сыграет против МЮ в воскресенье.

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