Энрике: Я счастлив в ПСЖ, чувствую любовь клуба

Испанец не собирается покидать французский коллектив, несмотря на разные сообщения о его будущем.

Луис Энрике возглавил ПСЖ лишь прошлым летом. Но несмотря на этот факт, зарубежные журналисты временами пишут о том, что по окончанию нынешнего сезона столичный клуб может снова сменить тренера.

При этом сам испанский специалист не чувствует, что его работа в Париже находится под угрозой.

"Я очень счастлив в ПСЖ. С тех пор, как я присоединился к клубу, я всегда чувствую любовь от него, от президента, правления, Луиша Кампуша... Мы все вместе работаем над средне-долгосрочным проектом. Это идет очень хорошо", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

На данный момент ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя в лице Бреста на десять очков.

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К тому же, парижане пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, где они встретятся с Барселоной, бывшим клубом Луиса Энрике.

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