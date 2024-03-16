Президент федерации футбола африканской страны заявил о готовности сыграть с россией

Президент федерации футбола Кот-д'Ивуара Идрис Диалло высказался о возможности товарищеского поединка с Россией.

Функционер заявил, что готов рассмотреть такое предложение.

"Игра со сборной россии возможна, но нам нужно утвердить график матчей отбора к ЧМ и Кубка Африки.

Российская сторона может прислать нам предложение, мы его рассмотрим.

Мы уважаем россию, но самая сильная команда в этом матче - это Кот-д'Ивуар как чемпион последнего Кубка Африки", заявил Диалло в интервью одному из так называемых СМИ государства-оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось, что девушку известного боксера задержали в россии за помощь ВСУ.

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