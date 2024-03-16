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Ливерпуль заинтересован в подписании форварда из Бундеслиги

Омар Мармуш оценивается в 50 млн евро.
Сегодня, 16:59
Омар Мармуш / Getty Images
Омар Мармуш / Getty Images

Ливерпуль следит за форвардом немецкого Айнтрахта, пишет Anfield Watch.

"Красные" могут попробовать подписать 25-летнего Омара Мармуша, который проводит сильный дебютный сезон в немецком чемпионате.

Египтянин присоединился к Айнтрахту свободным агентом этим летом, подписав контракт до 2027 года.

Клуб оценивает Мармуша в 50 млн евро, форвард провел 30 матчей в текущем сезоне, в которых отличился 15-ю голами.

Ранее также сообщалось, что экс-кипер Ливерпуля может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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