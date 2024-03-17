Верона - Милан 1:3: обзор матча и результат игры 17.03.2024
В воскресенье, 17 марта, на Стадио Марк'Антонио Бентегоди прошел матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором Милан пожаловал в гости к Вероне.
После того, как Ювентус не смог обыграть Дженоа, у "россонери" появилась возможность вырваться на второе место. Для этого им нужно было обыграть "мастифов". И это у них удалось.
Под занавес первого тайма Тео Эрнандес ворвался в штрафную соперника и со второй попытки отправил мяч в сетку ворот.
Почти сразу после перерыва Кристиан Пулишич удвоил преимущество гостей, сыграв на добивании после удара Ноа Окафора.
Вскоре Верона отыграла один мяч усилиями Тиджани Нослина, но результативный удар Самуэля Чуквуэзе поставил точку в матче.
В итоге Милан оторвался от Ювентуса на три очка, став единолично второй командой чемпионата Италии. Верона же продолжает борьбу за выживание: 15-е место и 26 очков, что всего на два балла больше, чем у Фрозиноне из зоны вылета.
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Статистика матча Верона - Милан 29-го тура Серии А
Верона - Милан 1:3
Голы: Нослин, 64 - Эрнандес, 44, Пулишич, 50, Чуквуэзе, 79.
Ожидаемые голы (xG): 0,59 - 2,60
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 15 - 18
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 9 - 8
Верона: Монтипо - Сантона, Коппола, Давидович (Маньяни, 57), Кабаль (Винагре, 76) - Дуда, Сердар (Силва, 46), Суслов, Фолоруншо (Свидерски, 57), Лазович (Митрович, 57) - Нослин.
Милан: Меньян - Калабрия, Калюлю (Габбия, 46), Томори (Кьер, 83), Эрнандес - Беннасер, Рейндерс, Пулишич (Жиру, 66), Лофтус-Чик (Муса, 66), Леау - Окафор (Чуквуэзе, 74).
Предупреждения: Сердар - Томори, Эрнандес, Рейндерс.
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