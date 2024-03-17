Верона - Милан 1:3: обзор матча и результат игры 17.03.2024

"Россонери" воспользовались осечкой Ювентуса и оторвались от своего оппонента.

В воскресенье, 17 марта, на Стадио Марк'Антонио Бентегоди прошел матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором Милан пожаловал в гости к Вероне.

После того, как Ювентус не смог обыграть Дженоа, у "россонери" появилась возможность вырваться на второе место. Для этого им нужно было обыграть "мастифов". И это у них удалось.

Под занавес первого тайма Тео Эрнандес ворвался в штрафную соперника и со второй попытки отправил мяч в сетку ворот.

Почти сразу после перерыва Кристиан Пулишич удвоил преимущество гостей, сыграв на добивании после удара Ноа Окафора.

Источник: Getty Images

Вскоре Верона отыграла один мяч усилиями Тиджани Нослина, но результативный удар Самуэля Чуквуэзе поставил точку в матче.

В итоге Милан оторвался от Ювентуса на три очка, став единолично второй командой чемпионата Италии. Верона же продолжает борьбу за выживание: 15-е место и 26 очков, что всего на два балла больше, чем у Фрозиноне из зоны вылета.

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Статистика матча Верона - Милан 29-го тура Серии А

Верона - Милан 1:3

Голы: Нослин, 64 - Эрнандес, 44, Пулишич, 50, Чуквуэзе, 79.

Ожидаемые голы (xG): 0,59 - 2,60

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 15 - 18

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 9 - 8

Верона: Монтипо - Сантона, Коппола, Давидович (Маньяни, 57), Кабаль (Винагре, 76) - Дуда, Сердар (Силва, 46), Суслов, Фолоруншо (Свидерски, 57), Лазович (Митрович, 57) - Нослин.

Милан: Меньян - Калабрия, Калюлю (Габбия, 46), Томори (Кьер, 83), Эрнандес - Беннасер, Рейндерс, Пулишич (Жиру, 66), Лофтус-Чик (Муса, 66), Леау - Окафор (Чуквуэзе, 74).

Предупреждения: Сердар - Томори, Эрнандес, Рейндерс.

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