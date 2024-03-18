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Сразу три важных игрока Ливерпуля получили травмы с матче с Манчестер Юнайтед

Мерсисайдцам повезло, что наступила пауза на матчи сборных.
Сегодня, 10:55
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о матче Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (3:4).

"Чрезвычайно напряженный матч. Юнайтед действительно хорошо начал игру, а мы нет. Мы использовали время и хорошо адаптировались. Нам нужно закрывать игру, а мы этого не сделали.

Вы должны принять результат. Они заслуживают выхода в следующий раунд. Был период во втором тайме, когда мы должны были завершить матч, но этого мы не сделали, но мы знали, что соперник может реализовать свои моменты".

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"Я считаю, что мои ребята снова продемонстрировали невероятный характер. Но нельзя сравнивать наш сезон с сезоном Юнайтед по количеству игр.

Сейчас ребята уезжают в сборные. Надеемся, они вернутся здоровыми. Луис Диас почувствовал дискомфорт в зоне паха, Нуньес почувствовал свое подколенное сухожилие, и, по моему мнению, Коди Гакпо подвернул лодыжку. Они играют снова через четыре-пять дней, это безумие", - заявил Клопп в интервью Sky Sports.

Напомним, следующий матч Ливерпуля состоится 31 марта. "Красные" сыграют с Брайтоном в рамках АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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