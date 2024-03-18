Сразу три важных игрока Ливерпуля получили травмы с матче с Манчестер Юнайтед

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о матче Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (3:4).

"Чрезвычайно напряженный матч. Юнайтед действительно хорошо начал игру, а мы нет. Мы использовали время и хорошо адаптировались. Нам нужно закрывать игру, а мы этого не сделали.

Вы должны принять результат. Они заслуживают выхода в следующий раунд. Был период во втором тайме, когда мы должны были завершить матч, но этого мы не сделали, но мы знали, что соперник может реализовать свои моменты".

Читай также: Лучшие 30 минут в сезоне: Тен Хаг высказался о победе над Ливерпулем

"Я считаю, что мои ребята снова продемонстрировали невероятный характер. Но нельзя сравнивать наш сезон с сезоном Юнайтед по количеству игр.

Сейчас ребята уезжают в сборные. Надеемся, они вернутся здоровыми. Луис Диас почувствовал дискомфорт в зоне паха, Нуньес почувствовал свое подколенное сухожилие, и, по моему мнению, Коди Гакпо подвернул лодыжку. Они играют снова через четыре-пять дней, это безумие", - заявил Клопп в интервью Sky Sports.

Напомним, следующий матч Ливерпуля состоится 31 марта. "Красные" сыграют с Брайтоном в рамках АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!