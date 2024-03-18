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Ювентус оштрафует своего форварда за удаление в матче с Дженоа

Влахович только вышел на поле после дисквалификации.
Сегодня, 11:19
Удаление Влаховича / Getty Images
Удаление Влаховича / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри объявил о штрафе для нападающего Душана Влаховича за красную карточку, полученную в матче против Дженоа (0:0) в 29-м туре Серии А.

Итальянский специалист отметил, что форвард допустил ошибку, и будет нести за нее ответственность.

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Отметим, эта игра стала для Душана первой после его одноматчевой дисквалификации за превышение количества желтых карточек.

В текущем сезоне на счету 24-летнего серба 15 голов и 4 ассиста в 25 матчах Серии А.

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