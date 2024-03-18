Энрике: ПСЖ должен извлекать максимум из игры Мбаппе, пока может

Испанский специалист хочет, чтобы Килиан принес клубу пользу перед уходом.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игре форварда Килиана Мбаппе в матче против Монпелье (6:2).

"Мбаппе провел выдающийся матч, и мы должны извлекать максимум из его игры, пока можем. А когда у нас не будет такой возможности, нам придется повышать свой уровень".

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"С самого рождения он забивал голы из-за пределов штрафной", – сказал испанец в интервью As.

Напомним, Килиан отличился хет-триком в матче против Монпелье, став лучшим игроком встречи.

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