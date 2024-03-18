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Пилот Формулы 1 стал совладельцем французского клуба

Пьер Гасли приобрел акции Версаля.
Сегодня, 21:13
Пьер Гасли
Пьер Гасли

Французский клуб третьего дивизиона Версаль ФК получил известного совладельца.

Пьер Гасли приобрел акции полупрофессионального коллектива. Сколько именно процентов будет принадлежать пилоту Формулы 1 неизвестно, но он точно будет миноритарным владельцем.

Гасли в комментарии пресс-службе поделился деталями своего решения.

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"Я очень рад сотрудничать с ФК Версаль, потому что я всегда хотел заниматься профессиональным футболом", - сказал Пьер.

"С Александром и Фабьеном [мажортиарные владельцы клуба] мы разделяем ценности, амбиции и острый дух соперничества, что позволит нам позитивно развивать клуб. Это начало очень хорошей истории. Вперед, Версаль!"

Александр Мулье, который уже давно вместе со своим братом Фабьеном владеет Версалем также поделился мыслями об этом событии.

"Мы искали французского спортсмена высокого уровня, который бы разделял наши ценности, чтобы стать известным во Франции и на международном уровне и улучшить наши результаты.

С нашей первой встречи Пьер сразу понравился нам. Он принесет нам свои знания очень высокого уровня и свою скромность... Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным", - резюмировал Александр.

Сейчас Версаль занимает 10-ю строчку в третьем дивизионе Франции, куда они поднялись два года назад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли

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