Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины из-за травмы

Сборная Аргентина будет вынуждена обходиться в мартовских поединках без Лионеля Месси. Об этом сообщила местная федерация футбола.

В пресс-релизе сказано, что Месси исключили из заявки сборной из-за повреждения, которое он получил в игре между Интер Майами и Нэшвиллем. У игрока диагностирована травма подколенного сухожилия.

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Сроки восстановления Лео пока остаются неизвестными. Обычно от такого типа травм восстанавливаются несколько недель.

В ближайших играх "альбиселесте" сыграют против Сальвадора и Коста-Рики. Встречи состоятся 23 и 27 марта.

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