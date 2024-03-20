Голкипер сборной Германии пропустит товарищеские матчи в марте
Мануэль Нойер получил повреждение на тренировке.
Мануэль Нойер получил травму во время тренировки.
Голкипер Баварии прибыл в расположение сборной на мартовские товарищеские матчи и во время первой же тренировки получил повреждение.
Обследование заключило, что вратарь получил разрыв мышечного волокна в приводящей мышце.
37-летний Нойер уже покинул расположение сборной и будет проходить лечение в клубе. Сроки восстановления неизвестны, но ближайшие матчи сборной он точно пропустит.
Ранее также сообщалось, что Тибо Куртуа успешно перенес операцию.
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