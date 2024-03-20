Голкипер сборной Германии пропустит товарищеские матчи в марте

Мануэль Нойер получил травму во время тренировки.

Голкипер Баварии прибыл в расположение сборной на мартовские товарищеские матчи и во время первой же тренировки получил повреждение.

Обследование заключило, что вратарь получил разрыв мышечного волокна в приводящей мышце.

37-летний Нойер уже покинул расположение сборной и будет проходить лечение в клубе. Сроки восстановления неизвестны, но ближайшие матчи сборной он точно пропустит.

Ранее также сообщалось, что Тибо Куртуа успешно перенес операцию.

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