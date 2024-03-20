Челси поставил жесткий ультиматум своему хавбеку

Галлахер должен снизить свои требования или будет продан.

Челси поставил жесткий ультиматум Конору Галлахеру, сообщает teamtalk.

Ранее уже сообщалось, что клуб и игрок не могут договориться о новом контракте. Галлахер хочет, чтобы его зарплата отображала его статус в клубе.

Однако Челси не готов столько платить, а потому поставил игроку ультиматум: либо он снижает свои требования, либо будет незамедлительно продан.

Отметим, что хавбек хочет около 150 тысяч фунтов в неделю, что пусть и небольшая сумма для АПЛ, но не для нынешнего Челси.

К счастью для Галлахера, им все еще интересуется Тоттенхэм, который может вновьб вступить в переговоры касательно игрока.

Также ранее сообщалось, что на место тен Хага появился новый фаворит.

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