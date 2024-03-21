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Пике - о соперничестве Месси и Роналду: Лео был ориентирован на команду

Испанец откровенно высказался о бывшем партнере по команде.
Сегодня, 18:54
Месси и Роналду / Getty Images
Месси и Роналду / Getty Images

Легенда Барселоны Жерар Пике оценил соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Он не такой. Лео был очень ориентирован на команду, хотя и попадал на первые полосы всех газет, радиостанций и ТВ.

В конце концов, он был очень близок со всеми нами и был сосредоточен на завоевании трофеев вроде Лиги чемпионов".

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"Месси был лучшим. Потом он выигрывал Золотой мяч, но это тоже не приоритет для него", – сказал Пике в интервью Goal.com.

Напомним, Месси и Роналду стабильно встречались два раза в сезоне в период с 2009 по 2018 год в рамках Эль-Класико.

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