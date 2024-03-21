Новичок Баварии получил очередную травму на тренировке

Фулбек Баварии Саша Боэ получил травму во время тренировки. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

У игрока выявлено повреждение мышц задней поверхности левого бедра. Процесс восстановления защитника займет несколько недель.

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Напомним, Боэ перебрался этой зимой из Галатасарая в Баварию за 30 миллионов евро. За это время игрок получил вторую травму.

В текущем сезоне на счету 23-летнего француза всего два матчах в рамках Бундеслиги, в которых футболист не отличился результативными действиями.

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