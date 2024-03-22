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Тренер ПСЖ зарабатывает в 3.5 раза больше, чем любой другой наставник в Лиге 1

Луис Энрике комфортно чувствует себя с финансовой точки зрения.
Сегодня, 14:42
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Французский портал L'Equipe разобрался с финансовыми делами местных клубов, поделившись разнообразной информацией.

В частности авторитетное издание опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров элитного дивизиона Франции, который предсказуемо возглавил наставник ПСЖ Луис Энрике.

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Испанец зарабатывает 934 тысячи евро в месяц, что в три с половиной раза больше чем его ближайший преследователь в лице Ади Гюттера из Монако, которому платят 250 тысяч евро в месяц.

Третье место разделяют легендарный в прошлом футболист Патрик Виера, тренирующий Страсбур и бывший рулевой Шахтера, который сейчас возглавляет Лилль. Оба зарабатывают по 220 тысяч евро.

Меньше всего в Лиге 1 зарабатывают Паскаль Гастьен из Клермона (40 тысяч евро в месяц), Мишель Тер-Закарян, возглавляющий Монпелье (30 тысяч евро в месяц) и рулевой Тулузы Карлес Мартинес Новель (20 тысяч евро в месяц).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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