Реал настаивает на продлении контракта с Луниным

В мадридском клубе полностью уверенны в дальнейшем прогрессе украинского голкипера.

Мадридский Реал твердо намерен продлить сотрудничество с украинским голкипером Андреем Луниным.

"Сливочные" подготовили новый контракт для 25-летнего вратаря и будут настаивать на заключении сделки.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, руководство Реала и главный тренер Карло Анчелотти считают, что украинец обладает огромным потенциальном и продолжит прогрессировать в ближайшие годы.

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Отметим, что действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал во всех турнирах 23 матча, в которых пропустил 19 голов, а в десяти поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что голкипер Реала Тибо Куртуа выбыл до конца сезона из-за очередной травмы.

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