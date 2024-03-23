Словакия - Австрия 0:2: обзор матча и результат игры 23.03.2024

Сборная Словакии потерпела домашнее поражение от австрийцев в товарищеском матче.

В субботу, 23 марта, сборная Словакии на своем поле встречалась в товарищеском матче с Австрией.

Потенциальные соперники Украины в группе Евро-2024 в лице словаков потерпели поражение со счетом 0:2.

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При этом хозяева поля пропустили уже на шестой секунде противостояния. После того как австрийцы развели мяч с центра поля, Кристоф Баумгартнер совершил сольный проход и с дальней дистанции точно пробил в нижний угол ворот.

Окончательный результат поединка на 83-й минуте установил Андреас Вайманн.

Статистика матча Словакия - Австрия

Словакия - Австрия 0:2

Голы: Баумгартнер, 1, Вайманн, 83

Ожидаемые голы (xG): 0.83 - 1.04

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 12 - 9

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 1 - 6

Фолы: 12 - 14

Атаки: 74 - 76

Словакия: Дубравка - Пекарик (Томич 64), Дёмбер (Коша 85), Оберт, Ганцко - Куцка (Бенеш 64), Лоботка, Дуда - Суслов (Дуриш 63), Боженик (Тупта 75), Гараслин (Мак 85)

Австрия: Пенц - Лайнер (Пош 60), Кверфельд (Вобер 46), Данзо, Мвене - Зайвальд, Гриллич (Шлягер 48) - Лаймер (Виммер 46), Баумгартнер (Шмид 71), Забитцер - Грегорич (Вайманн 70)

Предупреждение: Кверфельд, 8.

Напомним, что Украина сыграет со Словакией в группе Евро-2024, если пройдет в финале плей-офф квалификации Исландию. Также в квартете выступят сборные Бельгии и Румынии.

Источник видео: MEGOGO

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