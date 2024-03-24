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Рэтклифф готов предложить новый контракт игроку, которого в начале сезона считали лишним

Скотт Мактоминей впечталил нового босса своей игрой.
Сегодня, 14:25
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует предложить Скотту Мактоминею новый контракт, пишет teamtalk.

Напомним, летом хавбек мог оказаться в Вест Хэме, однако сделка все же сорвалась, и шотландец остался в Манчестере.

Несмотря на то, что Скотт явялется опорным полузащитником, в этом сезоне он демонстрирует впечатляющие атакующие показатели, имея на своем счету девять мячей.

Кроме того шотландец является четвертым в клубе игроком по количеству минут в текущем сезоне. Все это очень восхищает Рэтклиффа, который готов предложить хавбеку новый контракт.

Текущее соглашение Мактоминея на 60 тысяч фунтов в неделю заканчивается в 2025 году. Однако новый владелец готов предложить игроку более долгое сотрудничество и разумное повышение зарплаты.

Ранее также сообщалось, что в Англии очередной скандал касательно высказывания экс-функционера Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скотт мактоминей

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