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Моуринью: Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд

"Особенный" обижен на свое увольнение из римского клуба.
Сегодня, 19:19
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Жозе Моуринью в очередной раз высказался об увольнении из Ромы.

"В увольнении нет ничего особенного. Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд. Это единственная странность.

Что касается интервью господина Тиагу Пинту, честно говоря, я не трачу ни секунды на то, чтобы читать или слушать их, они меня совершенно не интересуют".

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"У меня нет никакого интереса. Будете ли мы снова работать вместе? Нет, конечно, нет. Иногда вещи заставляют нас думать, что это возможно, но в данном случае это невозможно", – сказал португальский специалист в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, римский клуб рассторг соглашение с Моуринью после двух лет сотрудничества. Финальной каплей для руководства римлян стало поражение от Милана (1:3).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

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