Реал поздравил Сайнса с победой на Гран-при Австралии

Реал поздравил Карлоса Сайнса с победой на Гран-при Австралии.

"Поздравляем Карлоса Сайнса с впечатляющей победой в Гран-при Австралии всего через несколько дней после операции".

"Мы гордимся тем, что такой великий мадридист, как вы, является примером преодоления препятствий, и мы всегда рады вашим успехам", – написал Реал в твиттере.

Congratulations on your spectacular Australian Grand Prix victory just a few days after your operation, @Carlossainz55. We are proud that a great madridista like you is an example of how to overcome obstacles and we are always happy about your success.