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Лидеры Баварии могут пропустить матч с Боруссией

Мюнхенцы испытывают проблемы с составом.
Вчера, 20:50
Травма Кейна / Getty Images
Травма Кейна / Getty Images

Харри Кейн и Мануэль Нойер могут пропустить матч с Боруссией Дортмунд из-за травм. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Англичанин получил травму голеностопа в игре с Дармштадтом 16 марта (5:2) и пропустил товарищескую встречу сборной Англии с Бразилией (0:1). Форвард также пропустит игру с Бельгией и вернется в Мюнхен досрочно.

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У 37-летнего Нойера также есть проблемы со здоровьем, также как у португальского защитника Рафаэля Геррейру.

Участие всех троих футболистов Баварии в следующем матче клуба под вопросом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Боруссия Дортмунд

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