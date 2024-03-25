Атлетико объявил о продлении контракт с Коке

Атлетико на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с капитаном команды Коке.

Стороны заключили соглашение, по которому оно может продлеваться по окончанию каждого следующего сезона.

По информации испанских изданий, Коке пошел на значительное снижение зарплаты. Теперь игрок будет получать примерно 3 миллиона евро после вычета налогов (примерно 6 миллионов до вычета). Ранее он получал 8 миллионов после вычета (15-16 до вычета).

The story continues. ❤️🤍 pic.twitter.com/j9wJABj4Mb — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 25, 2024

Koke, history of Atlético de Madrid. pic.twitter.com/PT9Cqo2ksy — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 25, 2024

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"Его история не только ограничивается числом, которого достигают очень немногие футболисты, и тем более в одном клубе, он еще и один из самых успешных игроков", - говорится в заявлении мадридского коллектива.

"Наш капитан идеально представляет собой все, чем хочет стать мальчик из Атлетико, когда вырастет. Коке – это борьба, усилие, жертвенность, солидарность… Коке – это смелость и сердце".

Хорхе Ресуррексьон Меродио, более известный как Коке - воспитанник, капитан и рекордсмен Атлетико по количеству проведенных матчей за клуб.

На счету 32-летнего хавбека 626 выходов на поле в футболке "кольчонерос", а также 47 голов и 116 результативных передач.

Вместе с Атлетико Коке по два раза становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. По одному разу футболист поднимал над головой Кубок и Суперкубок Испании.

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