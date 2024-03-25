iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико объявил о продлении контракт с Коке

Живая легенда "матрасников" продолжит выступать и обновлять рекорд клуба по проведенным матчам.
Сегодня, 15:01
Коке / atleticodemadrid.com
Коке / atleticodemadrid.com

Атлетико на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с капитаном команды Коке.

Стороны заключили соглашение, по которому оно может продлеваться по окончанию каждого следующего сезона.

По информации испанских изданий, Коке пошел на значительное снижение зарплаты. Теперь игрок будет получать примерно 3 миллиона евро после вычета налогов (примерно 6 миллионов до вычета). Ранее он получал 8 миллионов после вычета (15-16 до вычета).

Читай также: Форвард Атлетико может оказаться в другом испанском клубе

"Его история не только ограничивается числом, которого достигают очень немногие футболисты, и тем более в одном клубе, он еще и один из самых успешных игроков", - говорится в заявлении мадридского коллектива.

"Наш капитан идеально представляет собой все, чем хочет стать мальчик из Атлетико, когда вырастет. Коке – это борьба, усилие, жертвенность, солидарность… Коке – это смелость и сердце".

Хорхе Ресуррексьон Меродио, более известный как Коке - воспитанник, капитан и рекордсмен Атлетико по количеству проведенных матчей за клуб.

На счету 32-летнего хавбека 626 выходов на поле в футболке "кольчонерос", а также 47 голов и 116 результативных передач.

Вместе с Атлетико Коке по два раза становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. По одному разу футболист поднимал над головой Кубок и Суперкубок Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коке атлетико мадрид

Статьи по теме

Атлетико установил ценник на Феликса Атлетико установил ценник на Феликса
Испанский клуб рассматривает вариант с подписанием Левандовски Испанский клуб рассматривает вариант с подписанием Левандовски
Любовь по-мадридски: фанаты Атлетико передали "привет" Феликсу перед игрой с Барселоной Любовь по-мадридски: фанаты Атлетико передали "привет" Феликсу перед игрой с Барселоной
Продление неизбежно: Атлетико и Коке подпишут новый контракт Продление неизбежно: Атлетико и Коке подпишут новый контракт
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:26
"Самый легкий момент": Трубин оценил свой рекорд в Бенфике
Бокс18:03
"Дождь, холод и ветер делают тебя жестким, очень жестким": Фьюри - о бое с Усиком
Европа17:41
Винисиус: Я не думал о том, чтобы уйти из Реала, потому что это даст расистам то, что они хотят
Евро-202417:35
"Вот это уровень": Зинченко тонко потроллил Лунина перед матчем с Исландией
Европа17:18
Эдерсон - худший вратарь в АПЛ среди основных в своем клубе по важному показателю
Другие страны17:05
Дани Алвес вышел из тюрьмы после уплаты залога в один миллион евро
Формула 117:01
Руководитель Феррари отказывается говорить о будущем Сайнса после сезона-2024
Европа16:45
АПЛ объявила список номинантов на введение в Зал славы в 2024 году
Евро-202416:40
"Едем побеждать": лидер Исландии сделал грозное послание для Украины
Теннис16:20
Соболенко запретили участвовать на Олимпиаде-2024 из-за связей с лукашенко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK